日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。 隣人のバスケットゴールにモヤモヤ @ママリ 自分の家の庭にバスケットゴールを設置する。 近所に迷惑にならないよう