巨人から育成ドラフト５位指名を受けたオイシックス・知念大成外野手（２５）が１４日、好物を使ったプロデュースグルメ発売を誓った。新潟市内で支度金２９０万円、年俸４００万円で仮契約。背番号００３に決まり、一つの夢を明かした。「バニラとチョコのソフトクリームに乗せるとおいしい」と切り出したのは、大好物のちんすこう。「おいしく食べて、球場で観戦してほしい。食べながら楽しんでもらいたい」と本拠地・東京Ｄ