元格闘家の魔裟斗が夫婦ショットを公開した。魔裟斗は１５日までに自身のインスタグラムで「先日，心と魔裟斗チャンネルの撮影してきました！その模様は今夜２０時魔裟斗チャンネルで」とつづり、妻でタレントの矢沢心との２ショットをアップ。ロングコートにグラスを持った自身と、ファーコート姿で大きな花束を抱えた矢沢の２ショットを披露した。この投稿にファンからは「素敵なご夫婦」「もう写真が素敵ですね」「奥様へ