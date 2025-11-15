秋華賞で逃げて2着に粘り込んだエリカエクスプレスは金曜朝、坂路で息を整えた。枠は6番。山本助手は全馬の枠順を見て「いいところちゃうかな。スタートもいいし、二の脚も速いから。距離が延びるけど折り合いさえつけば」と内めの偶数を歓迎。調教をつけた泉谷も「いい馬番ですね」とほほ笑む。あとは名手・武豊に託していく。