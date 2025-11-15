グランプリホース、レガレイラは4枠7番に決まった。金曜は4F69秒8〜1F15秒8で登坂。素軽いフットワークから、調子の良さがうかがえた。前走オールカマーは重量57キロを背負いながら、鮮やかな差し切り勝ち。その後はノーザンファーム天栄でリフレッシュ。直線で不利を受けて5着に敗れた昨年のリベンジへ、状態は万全だ。