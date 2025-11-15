京都大賞典で末脚を発揮し、3着に入ったヴェルミセルは金曜朝、坂路へ。リズム良く駆け上がった。吉村師は「今朝の調整はいつものパターン。変わりなく来ていますよ」と好調をアピール。枠に関しては「真ん中から内がいい」との見立てで8番なら、ほぼ理想的とみていい。状態は上向いた感があり、持久力勝負なら侮れない。