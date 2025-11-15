“最強の1勝馬”ボンドガールは5枠9番。手塚久師は「後ろから行く馬なので、枠はどこでも大丈夫。関西は何度も行っているので、輸送は問題ない」と冷静な口ぶり。初の2200メートルについては「折り合って運べれば距離はギリギリ持つと思う。展開が向けば」と語った。重賞2着6回の実績馬が初タイトルを狙う。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中国「日本への渡航」に注意喚起
- 2. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
- 3. 草間リチャード敬太を略式起訴
- 4. 中村敬斗がストーカー被害に?
- 5. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 6. 高市氏 非核三原則の見直し検討
- 7. 退任の藤田晋社長 自らの意思
- 8. 家賃が2.5倍「日本人なめんな」
- 9. ロミ氏 前科有りの生きにくさ
- 10. WORKMAN社員の間で人気のBEST3
- 1. 中国「日本への渡航」に注意喚起
- 2. 草間リチャード敬太を略式起訴
- 3. 中村敬斗がストーカー被害に?
- 4. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 5. 退任の藤田晋社長 自らの意思
- 6. 家賃が2.5倍「日本人なめんな」
- 7. 8歳娘放置し死亡させたか 母否認
- 8. ノーパンしゃぶしゃぶ訪れた大物
- 9. 立花容疑者が一転 完オチの背景
- 10. 40万円→170万 ボッタクリ葬儀か
- 1. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
- 2. 高市氏 非核三原則の見直し検討
- 3. 「性交できる」投稿した夫を逮捕
- 4. Suica ペンギン卒業に撤回署名
- 5. 日本政府 中国大使を呼び出し
- 6. 「台湾有事」発言に 再び猛抗議
- 7. 「首斬る」投稿の大使を呼び抗議
- 8. 藤田氏が「脅迫」赤旗が告白状
- 9. 立民 8.9兆円の経済対策を発表
- 10. 高島屋の福袋 過去最大の豪華さ
- 1. 中国大使館員に外出控えを指示
- 2. 人身売買 日本は最大の市場に?
- 3. 米患者から人で未確認のウイルス
- 4. 受験戦争「ドーピング」横行? 韓
- 5. A・グランデ 乱入男に襲われる
- 6. ウクライナで日本人男性に懲役刑
- 7. ロシア外相の異変 臆測飛び交う
- 8. 韓国「領土・主権展示館」に抗議
- 9. 中国外交部「日本の発言」に言及
- 10. 米NY新市長に マムダニ氏が当選
- 1. WORKMAN社員の間で人気のBEST3
- 2. 楽天 携帯重荷で赤字1512億円
- 3. おすすめしない 健康診断検査4選
- 4. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
- 5. 「観光PR」ツケ支払う国民が悲鳴
- 6. ハワイに潜む危険「自然の脅威」
- 7. ポケパーク「日本最強IP」の凄さ
- 8. 無印ネットストア 情報流出か
- 9. トヨタ 中国市場で厳しい試練に
- 10. 電気ガス補助 6000円程度で調整
- 1. Apple高額ストラップに指摘の声
- 2. 「Pixel Watch 4」注目の機能
- 3. 人気ゲイ向けマッチアプリを削除
- 4. PayPayカードの署名欄廃止へ
- 5. Amazon音楽サブスクが3カ月無料
- 6. 28%オフ 理想的スマホホルダー
- 7. Kindle Unlimitedが3カ月99円に
- 8. 世界最軽量PCを「お弁当」で実感、富士通「#パソコンで買える駅弁屋さん」をグランスタ東京で開催
- 9. 聴き放題のAudibleが3か月99円に
- 10. 「Xperia」バッテリー持ちを検証
- 11. コスパ抜群 SOTOの小型トーチ
- 12. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
- 13. PayPay 花王商品購入で最大30%
- 14. ついに最終章。ニューエラから『ストレンジャー・シングス』アパレル
- 15. auの新しい折り畳み型スマホ「Galaxy Z Flip SCV47」の良い点はここだ！予約好評で発売日分は完売に【レポート】
- 16. MSがブラウザを進化させた機能
- 17. “普段の外出”シーンにちょうどいい。カジュアルすぎないから出番が増えるショルダーバッグ
- 18. Googleの野外監視カメラ、便利だけどAIが微妙
- 19. NTTドコモの5G普及のカギは、広域をカバーする「eLTE」！ 5G通信で活かされる新旧の技術とレイヤーネットワーク構想とは
- 20. Amazonの人工衛星インターネットサービス「Project Kuiper」が「Amazon Leo」にブランド変更
- 1. 大谷「別荘裁判」巡りブチ切れか
- 2. 大谷 真美子さんにキスしない訳
- 3. ベッツ 大谷の「本音」を告白
- 4. 打者・大谷だけ? ド軍から侍Jに
- 5. 半分が喫煙者? プロ野球界の実情
- 6. 日本代表は「つまらない試合」
- 7. 新潟 中指立てる違反行為を発表
- 8. 【阪神】大竹耕太郎が２１、中野拓夢が７に背番号変更へ レジェンド代名詞受け継ぐ
- 9. 中村敬斗「限度を超えていた」
- 10. 大谷「別荘泥沼訴訟」は長期化か
- 1. ロミ氏 前科有りの生きにくさ
- 2. 紅白に嵐いない「やったー」の声
- 3. 「孫がラブホ市長と…」市民怒り
- 4. ブラマヨ小杉告白 混血だった
- 5. 本当に見たい紅白白組 圧倒的1位
- 6. 北川景子「ずっと痩せてる」理由
- 7. 紅白に嫌気? 星野源が不参加の訳
- 8. 義母・三田寛子から相当な重圧か
- 9. ヒカル 年下妻のホスト通い判明
- 10. 井川遥「衝撃のモテ話」を明かす
- 1. ユニクロの即戦力アウター注目
- 2. 「氏家」はなんて読む？最初の文字は...「う」！
- 3. 「こんな漫画みたいな話」衝撃作
- 4. 娘のお受験狂った母 母の行動
- 5. 40・50代のこなれヘアを紹介
- 6. ザノースフェイスのバッグが便利
- 7. Amazonで紹介料を獲得 ヒーター
- 8. 40・50代のこなれヘアを紹介
- 9. 子どもの心を閉ざす親のNG声掛け
- 10. 12星座占い 今日の運勢は?