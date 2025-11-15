“最強の1勝馬”ボンドガールは5枠9番。手塚久師は「後ろから行く馬なので、枠はどこでも大丈夫。関西は何度も行っているので、輸送は問題ない」と冷静な口ぶり。初の2200メートルについては「折り合って運べれば距離はギリギリ持つと思う。展開が向けば」と語った。重賞2着6回の実績馬が初タイトルを狙う。