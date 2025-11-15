TravisJapanの川島如恵留（30）が主演する舞台「すべての幸運を手にした男」が14日、東京グローブ座で開幕した。初座長ぶりについて共演者の大野拓朗（37）から「ポジティブ。全て受け止めてやってやるっていう感じ」と太鼓判を押された川島は「それは、TravisJapan魂なんです。舞台に生かせているならうれしいです」とはにかんだ。同所で12月2日まで。