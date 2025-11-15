結婚を公表後、初の公の場となった阪神・村上頌樹投手（２７）が１４日、サンテレビ「熱血！タイガース党」の出演前に取材対応。妻の手料理パワーで、残留が決まった淡路島の先輩・近本と来季のチームをけん引することを誓った。「まだ近本さんにおんぶに抱っこって感じだけど、同じスタートラインぐらいに立てるように。２人で引っ張っていけたら」。近本とは今オフも淡路島で自主トレを行う。「ちょっと対戦してみたかった」