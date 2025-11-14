2025年11月14日（金）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。11月14日の日経平均株価は、前日の米株市場でNASDAXが約2.3％安、フィラデルフィア半導体株指数が3.7％安と売り込まれた流れを引き継ぎ、朝方から半導体関連銘柄主導で下落、前日比905.30円安の50,376.53円で取引を終えました。もっとも、日経