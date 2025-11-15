今季限りで阪神を戦力外となった楠本泰史外野手（３０）が現役引退を決断したことが１４日、分かった。「後悔はない」と晴れ晴れとした表情で幕を引いた８年のプロ野球生活。最後は幼少期に憧れた阪神、甲子園でバットを置く。花咲徳栄高から東北福祉大に進み、１７年度ドラフト８位でＤｅＮＡに入団。全８２人中、８１番目に名前が呼ばれたこともあり、「もう諦めてネクタイを緩めてました」と笑う。夢の扉が開くと、そこから