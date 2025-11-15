阪神・山田が来季は開幕スタメンをつかみ取る。契約更改では現状維持の600万円でサイン。2年目の今季は2月の春季キャンプで宜野座組に選出されたものの、1軍出場なしで終わり、「（球団から来季は）1軍に食い込んできてほしいと言われた。開幕スタメンを目指してやりたい」。ウエスタン・リーグでは主に遊撃で100試合に出場し、21失策と課題も露呈。「今年の経験を来年に生かさないといけない」と決意を新たにした。