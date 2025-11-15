「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、立命大４−０東農大北海道オホーツク」（１４日、神宮球場）開幕して１回戦が行われ、大学の部では来秋ドラフト上位候補の最速１５１キロ左腕、立命大・有馬伽久（がく）投手（３年・愛工大名電）が大会新記録の１０者連続三振をマークし、１９７２年の関大・山口高志が持つ８者連続三振の大会記録を５３年ぶりに更新した。阪神育成ドラフト１位の神宮僚介投手（４年・桐生第一）を擁す