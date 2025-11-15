阪神・西勇が、三重県軟式野球連盟とともに主催する「NISHIYUKICHAMPIONSHIP第47回三重県学童軟式野球選手権大会」の準決勝、決勝が12月6日に亀山市の西野公園野球場で開催される。故郷の三重県への恩返しと、野球人口の減少に危機感を抱いたことで主催に名乗りを上げ、すでに10月11日に1、2回戦が行われた。「地元に帰った時に友達から子供が野球できる場が減っていると聞いていました。自分も三重の少年野球で育ててもらっ