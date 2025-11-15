阪神・藤田は今オフも巨人・甲斐との合同自主トレでレベルアップを図る。契約更改では現状維持の540万円でサイン。勝負の年と位置づける高卒7年目の来季こそプロ初出場を果たすべく“師匠”のイズムを吸収する算段で、「日本を代表される方。4回目になりますけど、貪欲に聞いていけたら」と意気込んだ。