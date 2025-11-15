大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合など、後７・２０）の出場者３７組と特別企画２組の計３９組が１４日、発表された。東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで会見を行い、初出場の９組と特別企画の１組が出席。今年大活躍のＭ！ＬＫ、ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥらフレッシュな顔ぶれが披露されたほか、３７年ぶりの岩崎宏美、２７年ぶりのＴＵＢＥ、２６年ぶりの堺正章らが年末の大舞台に立つ。Ｋ