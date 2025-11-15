野球日本代表「侍ジャパン」は１４日、東京ドームで「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５、１６日）に向けた前日練習を行った。阪神の森下翔太外野手（２５）は初戦を「３番・右翼」で、第２戦を「３番・中堅」で先発出場予定。井端弘和監督（５０）の期待に応え、来年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）切符をつかみたい。また、阪神の坂本誠志郎捕手（３２）は２試合連続の先発マスク