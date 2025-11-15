巨人が、日本ハムを自由契約となった北浦竜次投手と支配下契約を、ソフトバンクから戦力外通告を受けた板東湧梧投手と育成選手契約し１４日、そろって入団会見した。ともに年俸１３００万円。育成のまま今季を終えた北浦は「ありがたい話を頂いた。結果を出さないといけないので死に物狂いでやっていきたい」。２年間１軍登板がなかった板東は「一回、野球人生が終わったようなもの。一日でも早く支配下登録されるように頑張り