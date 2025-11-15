「楽天秋季練習」（１４日、仙台）楽天の宗山塁内野手（２２）が１４日、仙台市内で行われていた秋季練習を打ち上げ、来季に向けた“近藤健介化計画”を打ち出した。走攻守全ての分野を基礎から取り組んだ秋。今オフのテーマにフルイニング戦うための体作りを挙げ、打撃では長打アップを誓った。まさに、トレーニングの秋だった。激動のルーキーイヤーを離脱することなく駆け抜け、たどり着いた課題は土台づくりだった。「