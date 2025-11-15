フェアエールングは木曜輸送で一足早く京都競馬場入り。6枠11番に決まり、和田正師は「内すぎると馬場の悪いところを通らされるので、ちょうど良い枠」と好印象。金曜はダートコースを1周。同師は「輸送後はイレ込んでいたけど、今朝やったら競馬じゃないと分かって落ち着いていた」と安堵（あんど）していた。