4年連続の出走となるライラックは角馬場で入念に調整。6枠12番について、相沢師は「後ろから行く馬だから、内外はあまり気にしていない。偶数番は良いと思う」と好印象だ。過去3年は2、4、6着と僅差の競馬が続いている。3年10カ月も勝利から遠ざかっているが、指揮官の「順調」という言葉からも、決して侮れない存在だ。