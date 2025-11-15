ココナッツブラウンは外寄りの7枠13番に決定。上村師は「ぎりぎり許容範囲かな」とうなずく。「内すぎるより、やや外めの5、6枠ぐらいが良かったけどね。スタート次第になるし、折り合いの課題もあるから」と納得の表情だった。金曜朝は角馬場で調整。「末脚は現役でトップクラスの切れ味があると思う」と手応えをにじませた。