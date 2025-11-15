巨人からドラフト３位で指名された山城京平投手（２２）＝亜大＝が１４日、東京都内のホテルで契約金６０００万円、年俸１０００万円で仮契約した。背番号は「３６」。「１年目は１軍定着でやっていけるような選手を、そして長年やっていける選手を目指したい」と抱負を語った。（金額は推定）手本にする投手として沖縄・興南高の２学年先輩にあたるオリックス・宮城の名を挙げる。「真っすぐの強さ、マウンドでの表情、プレー