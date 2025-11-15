前々走の紫苑Sを逃げ切ったケリフレッドアスクは金曜朝、坂路で4F65秒3〜1F14秒9と軽く流した。藤原師は「絶好調や」とリップサービス。馬体重は木曜発表の段階で前走からプラス8キロで「いい感じ」とほほ笑む。枠に関しては「どこでもいい」と話し、14番に決定。あとは発馬を決めて先行し、どこまで粘るかがポイントだ。