オーロラエックスは3勝クラスからオープンを連勝し、今回G1初挑戦。金曜朝は坂路で調整した。京都芝は4戦3勝と相性抜群で決め脚の鋭さも磨きがかかってきた。枠は外の15番。山本助手は「外枠だけど道中じっとしてロスなく回ってくれば」と期待を寄せる。今回、中2週になるが充実期に入った感もあり、楽しみな存在だ。