男性5人組「WILDBLUE」のリーダーで俳優の山下幸輝（24）が初の写真集「Lovender」（講談社）の取材会を都内で行った。7月にロンドンで撮影。メンバーからは「充実しているね」とうらやましがられたという。写真集は誕生日を迎えた今月7日に発売。当日は、日が変わった瞬間にメンバーの鈴川直弥（22）から連絡があったといい「本当に早くて、0秒の時でした」と驚いていた。