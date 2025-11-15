桜花賞3着、オークス5着のリンクスティップは金曜朝、坂路で息を整えた。前走紫苑Sは休養明け8着に敗れたが、見限れない差し脚を秘める。新田助手は「凄くいい状態。跳びが大きいので舞台は合っていると思います」と期待。大外16番になったが脚質的に気にする必要はない。展開さえ向けば出番はある。