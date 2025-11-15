京都競馬場がある京都市伏見区の日曜（16日）の予報は晴れで降水確率10％。エリザベス女王杯は良馬場が濃厚だ。先週日曜の雨で軟らかくなった馬場が踏み固められたことでクッション値はやや硬め。高速決着になる可能性も。内ラチ沿いの芝は荒れていて外差しが利きやすい。