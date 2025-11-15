「大相撲九州場所・６日目」（１４日、福岡国際センター）新関脇安青錦が５勝目を挙げた。入門前に関大相撲部で稽古を積んでおり、関学大出身の宇良との“関関戦”を寄り切りで制した。横綱大の里は平戸海を押し倒し、全勝だった平幕藤ノ川が御嶽海にはたき込まれたため、６連勝で単独トップに立った。横綱豊昇龍は若元春の立ち合い変化に屈し、痛恨の２敗目で金星を配給。大関琴桜は玉鷲に送り出され、４敗目を喫した。全勝大