◇サッカー国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、来年の北中米Ｗ杯出場国で、同７３位のガーナに２―０で勝利。森保一監督（５７）は、１０月のブラジル戦（３〇２）からスタメン９人を連続で先発させた。前半１６分にＭＦ佐野海舟（２４）＝マインツ＝が起用に応え、先制点をアシスト。守っては、けがのＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）の代役で代表出場２試合目となったＧＫ早川友