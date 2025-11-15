◆大相撲▽九州場所６日目（１４日、福岡国際センター）横綱・大の里は、東前頭３枚目・平戸海を押し倒して無傷の６連勝。平幕で唯一の全勝だった藤ノ川が敗れ、単独トップに立った。大の里を追う１敗は朝紅龍、関脇・安青錦ら６人となった。＊＊＊久しぶりに“根こそぎ”という言葉を思い出した。低い立ち合いから左前まわしを取った平戸海を、大の里は左のおっつけで一気に持っていった。最後は土俵際、右のど輪で