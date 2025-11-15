大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場者発表会見が１４日、東京・渋谷の同局で行われ、紅２０組、白１７組、特別企画２組の計３９組のアーティストが発表された。３年ぶりにＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属アーティストが、紅白に帰ってくる。会見では、３年ぶり６回目となるＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの出場が発表された。ＳｎｏｗＭａｎ、ｔｉｍｅｌｅｓｚなどの名前はなかった。同