巨人・三塚琉生外野手（２１）が１４日、初の“岡本塾”フル参戦から来季の飛躍を誓った。今年１月の自主トレも弟子入りしたが、同時期にチームの育成練習が行われていた関係で３日間のスポット参加だった。支配下として迎える今オフは、主砲の自主トレに全日程参加予定で「打席での考え方、ボールの待ち方を特に聞いてみたい」と目を輝かせた。３年目の今季は２軍で持ち味の打力をアピールし、６月に支配下昇格。１軍では計１