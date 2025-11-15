大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場者発表会見が１４日、東京・渋谷の同局で行われ、紅２０組、白１７組、特別企画２組の計３９組のアーティストが発表された。＊＊＊２０２５年は放送１００年、昭和１００年、そして戦後８０年の節目の年。ＮＨＫは今年の紅白に向け並々ならぬ意気込みで制作準備を始めている。制作統括の篠原伸介氏も「例年以上に祝祭感ある紅白を作り上げていきたい」と話す