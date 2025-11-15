◇国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、来年の北中米Ｗ杯出場を決めている同７３位のガーナを２―０で破った。２試合連続でキャプテンマークを巻いたＭＦ南野拓実（３０）が、前半１６分に先制弾。ブラジル戦から２戦連発となる代表戦通算２６得点目を挙げ、ＭＦ木村和司（６７）と並んで歴代８位とした。後半１５分にもＭＦ堂安律（２７）が加点。攻守の切り替えの速さで圧