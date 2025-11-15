巨人は１４日、日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手（２５）を支配下契約で、ソフトバンク戦力外の板東湧梧投手（２９）を育成契約で獲得したと発表し、東京・大手町の球団事務所で入団会見を行った。板東は「ラストチャンス」と先発ローテ奪取を掲げた。背番号は北浦が５６、板東が０５０。ともに年俸１３００万円。板東から逆襲への覚悟がにじみ出た。７年目で味わった戦力外。再びユニホームに袖を通せる喜びをかみし