芝クッション値9.2＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前13.8％、4角14.0％ダートG前4.6％、4角4.3％※金曜午前8時30分。Bコース3週目。芝は向正面から4角の内側に傷みがあるが、先週の時計は速めで推移。高速決着の可能性は十分。ダートは乾燥していてパワーを要する。