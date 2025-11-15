芝クッション値10.8＝やや硬め※金曜午前9時含水率＝芝G前9.2％、4角8.6％ダートG前6.0％、4角5.6％※金曜午前10時。芝は正面直線に傷みがある。先週までの傾向から外差しが決まりやすい。ダートは時計を要する。基本的に前有利だが展開ひとつで差しが利く。