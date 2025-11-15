芝クッション値9.1＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前12.3％、4角13.1％ダートG前3.1％、4角3.1％※金曜午前9時。芝は3〜4角にかけて内柵沿いに傷みが出始めたがおおむね良好。先週同様、前・内有利の傾向。ダートは乾いていて大型先行馬の前残りに注意が必要。