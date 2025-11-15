「眠らない街」と言われる日本最大の歓楽街、新宿区・歌舞伎町のごみ問題に迫りました（筆者撮影）【写真を見る】見るに耐えない･･･「歌舞伎町」の”ごみ山”朝になると悲惨な光景が･･･「眠らない街」と言われる日本最大の歓楽街、新宿区・歌舞伎町。飲食店や居酒屋をはじめ、ホストクラブやキャバクラ、風俗店もあり、昼夜を問わず、多くの人でにぎわっている。歓楽街はさまざまなエンターテインメントを私たちに提供してくれるが