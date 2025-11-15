◇大相撲九州場所6日目（2025年11月14日福岡国際センター）十両の土俵で幕内優勝経験者同士の対戦が実現し、朝乃山が尊富士を逆転の突き落としで下した。朝乃山は連敗発進も3日目から4連勝。1年4カ月ぶりとなる、7日目の幕内の土俵に弾みをつけた。幕内は平幕・藤ノ川に土がつき、6連勝の横綱・大の里が単独トップ。横綱・豊昇龍は2敗目、大関・琴桜は4敗目を喫した。尊富士の鋭い出足に後退する朝乃山の両足が俵に詰まっ