侍ジャパン・井端監督が韓国との強化試合を翌日に控えた会見で、韓国メディアから大谷らドジャース在籍の日本人3選手について「来春のWBCに出場するのか？」と質問を投げかけられ、「頑張ってます」と答えるにとどめた。以前にも正式な出場要請は今回の強化試合の後になると説明している。