◇第76回紅白歌合戦出場歌手発表（2025年11月14日）NHKから出場内定の通知を受けるも発表されていない歌手が複数いることが分かった。関係者によると、女性3人組「AiScReam」は企画枠で出演し、ほかに人気アイドルグループの出場も決まっている。今後、追加発表されていく見通しだ。