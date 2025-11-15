肺炎のため8日に死去した俳優仲代達矢さん（享年92）の葬儀が14日、主宰した俳優養成所「無名塾」（東京都世田谷区）で営まれた。法名は「修藝院釋照達（しゅうげいいんしゃくしょうたつ）」。関係者によると「修藝院」は、芸は一生修業だという仲代さんの教えから。「釋照達」は仲代さんが皆を幸せに照らす存在だったことを表し、芸名の「達」の字も入ったものになっている。