肺炎のため8日に死去した俳優仲代達矢さん（享年92）の葬儀が14日、主宰した俳優養成所「無名塾」（東京都世田谷区）で営まれた。無名塾出身の若村麻由美（58）や、13日の通夜に続いて役所広司（69）、益岡徹（69）らが参列。出棺時には会場となった稽古場から外に赤いじゅうたんが敷かれ、その上を棺を持った塾生が歩いた。仲代さんにとって“人生最後のレッドカーペット”となり、参列者の涙を誘った。無名塾の関係者による