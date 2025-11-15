今年史上初めて女性審判員としてMLB公式戦にデビューしたジェン・パウォルさん（48）が日本―韓国の強化試合を翌日に控えて東京ドーム内で取材に応じ「このレベルの国際試合を担当するのは初めてなので、わくわくしている。メジャーの審判判定を含めて試合を楽しんで」と話した。ピッチクロックへの対応を狙う侍ジャパンの要望で来日。8月のメジャーデビューを「（審判歴）10年で1200試合を超えた長旅だった。まだ夢の中にいる