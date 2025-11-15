15日から韓国との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025」（東京ドーム）に臨む侍ジャパンが大谷流のピッチクロック対策を掲げた。10日の広島との練習試合でも打者陣に違反が出るなど苦戦。松田野手総合コーチは「使いどころが分からなかったのが反省点。誰かがしっかり使ってみて」と1打席につき1度使えるタイムの有効利用を推奨した。ドジャース・大谷も積極活用していることに同コーチは「みんなワールドシリーズ見