きょう15日の侍ジャパン強化試合・韓国戦に「8番・捕手」でスタメン出場する阪神・坂本は、来春3月のWBC1次ラウンドで同じC組に入る相手に布石を打つ構えだ。「韓国（打線）に、いい印象を与えたくない。しっかりと抑えて勝つことが大事」前回23年の3月に開催された韓国代表と阪神の強化試合でもマスクをかぶった経験があり「日本に近いタイプのバッターがいながら、日本でプレーしている助っ人外国人と似たような傾向もある