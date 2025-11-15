チームの顔放出となってしまうのか――。ダルビッシュ有投手（３９）、松井裕樹投手（３０）が所属するパドレスは１３日（日本時間１４日）、サイドラー家が球団の売却も含め、球団オーナーとしての選択肢を検討すると発表した。これを受けて米メディア「ファンサイデッド」は「フェルナンド・タティス・ジュニアのパドレスでの将来は、億万長者の背中にかかっている」との記事を配信した。同記事によれば、パドレスが抱える