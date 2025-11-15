◇大相撲九州場所6日目（2025年11月14日福岡国際センター）義ノ富士はデビューしてまだ1年半ですが、印象はだいぶ変わってきました。学生横綱にもなった大器も入門当時は「形」がないというか、何がしたいかがあまり伝わってこなかった。ところが最近は右四つの形へのこだわりを強く訴えているように見受けられます。美ノ海戦も彼の主張を強く感じました。相撲巧者相手に突っ張ってから右四つに組んで先に上手を奪えたのが勝